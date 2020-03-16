هاشتاج "أكاذيب الجارديان" يتصدر تويتر.. ردًا على مزاعم الـ19 ألف مصاب "كورونا"





تصدر هاشتاج "أكاذيب الجارديان" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالتزامن مع ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مصر.





وادّعت صحيفة البريطانية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر تجاوز الـ19 آلاف حالة، وهذا يخالف بصورةٍ كبيرةٍ الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة الصحة المصرية بصورةٍ مضخمةٍ.





وزعم الصحفي الأيرلندي رئيس مكتب القاهرة لصحيفة "نيويورك تايمز" ديكلان والش، أن "عدد حالات فيروس كورونا بمصر تفوق بكثير، الذي أعلنته وزارة الصحة المصرية".





وذكر والش، في تغريدةٍ له على "تويتر"، "أقم بإعادة نشر تغريدة للتوضيح.. دراسة كندية تشير إلى أن عدد إصابات فيروس كورونا في مصر يناهز الـ19 ألف حالة والحد الأدنى من الحالات يقترب من 6 آلاف حالة، مصر تقول رسميًا إن هناك 110 حالات إصابة بالفيروس لكن الرقم الفعلي أعلى بكثير".



