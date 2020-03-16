خبير أمني عن الإرهابيين المقتولين: بدل مايساعدونا ضد كورونا جايين يزودوها

وجه اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، التحية والتقدير للأجهزة الأمنية ورجال الشرطة على الجهود التي تقوم بها للتصدي للإرهابيين، ولكل من قدم المعلومات عن هؤلاء الإرهابيين.





وأضاف "البسيوني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هذه العناصر الإرهابية بعيدة عن الإنسانية وعن رحمة الله، فالعالم أجمع مصاب بداء فيروس كورونا والدولة تتخذ إجراءات لمواجهة كورونا والتصدي لانتشاره، وهم بدلًا من الاصطفاف مع الدولة لمواجهة هذا الوباء العالمي جايين يزودوا الأمر، معقبًا: "إيه القرف دا".





وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هؤلاء الإرهابيين الذين يخططوا لأعمال إرهابية في هذا التوقيت رسالة لكل من يفكر أن يساعد الإرهابيين او يقتنع بفكرهم، أنهم بعدين كل البعد عن الإنسانية وعن رحمة الله.





وأعلنت وزارة الداخلية مصرع 6 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء.





وذكرت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الاثنين، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل تحت الإنشاء، بطريق أبوشلة المتفرع من الطريق الساحلي بئر العبد شمال سيناء، واتخاذه وكرًا لهم ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.





وأضافت وزارة الداخلية في بيانها أنه تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 6 عناصر إرهابية، وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وعبوات متفجرة. تم تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.





يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية، والمتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والنيل من مقدرات البلاد.





هذا واتخذت الحكومة حزمة من القرارات، قبل قليل، أثناء اجتماعا عاجلا، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي جاءت كإجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا المُنتشر في عددا من الدول.





وبعد مناقشات، قررت الحكومة في قرارها الأول والعاجل، تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.





وفي إطار خطة الدولة لمنع التجمعات، والتي من شأنها المساهمة في نقل العدوى، تعمل الحكومة خلال الساعات القليلة القادمة؛ على تخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية بما يضمن تقليل الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين، باستثناء العاملين بالمصالح الحكومية الخاصة بتقديم الخدمات الأساسية للدولة.



