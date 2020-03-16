بدء حملة تطهير وتعقيم المنشأت التعليمية لمواجهة كورونا بالدقهلية



وطالب وكيل تعليم الدقهلية بشكل عاجل لمديري الإدارات التعليمية، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، خلال فترة تعليق الدراسة.



وأكد على استمرار عمل اللجان التى تم تشكيلها برئاسة مديرى الإدارات التعليمية ومسئولي الأمن والمتابعة لمعاينة جميع المباني، ومراجعة قواعد الأمن والسلامة وإزالة أي رواكد إن وجدت.



و بدء تطهير وتعقيم جميع الطرقات والممرات والحمامات والفصول الدراسية، وتوعية ونشر الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية وعمل ملصقات إرشادية للتوعية، وإعلان الملصقات الإرشادية الواردة من الصحة للتوعية من فيروس كورونا.



وأكد عبد الرؤوف على استمرارالتطهير خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة، لحماية أبنائنا الطلاب.



وعلي صعيد أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من غلق وتسميع 30سنتر للدروس الخصوصية و32مقهي في حملات مكبرة بالمنصورة وأجا كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وشنت إدارة شرطة مرافق الدقهلية بقيادة العميد وائل الشربينى مدير الإدارة، والرائد فاروق حماد وكيل الإدارة، الرائد محمود يعقوب رئيس المباحث حملة نتج عنها غلق 2 سنتر دروس، غلق 32 مقهى، وتحرير 249 محضر متنوع، ضبط 9752 مضبوطات متنوعه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.





كما نجحت قوة من مركز شرطة اجا في غلق وتشميع 28 مقر دروس خصوصية، بقيادة العميد عماد المهدى مامور مركز شرطة اجا بالدقهلية وضباط وأمناء وأفراد الشرطة.



وخلال الحملة وجه مأمور مركز شرطة أجا بسرعة التحريات عن باقى المقار تمهيدا لغلقها حفاظًا على صحة وامن الطلاب والتلاميذ.



جائت الحملات تحت اشراف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء فاضل عمار مدير الأمن واللواء حسام عبد الواحد مدير الامن الوطني واللواء السيد سلطان مدير البحث الجنائي.



وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



كما وجه الرئيس السيسي، بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.



ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجه علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية تعليماته لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بعد الأحداث التي وقعت في المنشآت التعليمية بسبب الطقس السيئ، خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار خطة الدولة؛ لمواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية والعمل على تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية للتجنب من عدوى فيروس كورونا.