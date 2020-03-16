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استمرار حبس شاب متهم بقتل أحد أقاربه بالصف

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:27 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس شاب، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقتله لأحد أفراد عائلته بمركز الصف، إثر خلافات سابقة بينهما وأمرت النيابة، في وقت سابق بتشريح جثة الشاب، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مشاجرة نشبت بين شخصين من عائلة واحدة، في إحدى قرى مركز الصف بالجيزة، ما أسفر عن مقتل أحدهما، وأفادت التحريات أن خلافات سابقة تجددت اليوم، ما أسفر عن وقوع الحادث.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية الفهميين، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وبينت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن المتهم والمجني عليه من نفس العائلة، وكانت وقعت بينهما مشاجرة قبل ذلك لوجود خلافات بينهما، وتم القبض على المتهم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعقوبة المتهمين بـ"القتل" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات، ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة نتيجة وكان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
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الكلمات المفتاحية

قتل شاب الصف التحقيقات

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