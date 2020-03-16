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عاجل.. ماليزيا تمنع دخول الوفود السياحية إليها بسبب "كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:13 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر
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أعلنت ماليزيا، مساء الإثنين، أنها تحظر سفر المواطنين وتمنع دخول الوفود السياحية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن ماليزيا، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا، بواقع 190 حالة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 428 حالة.

وقال وزير الصحة أدهم بابا: إن "معظم الحالات الجديدة ناتجة عن التجمعات الدينية، التي شارك فيها القادمون من بروناي وسنغافورة، وتبين إصابة بعضهم بالفيروس".

وأوضحت السلطات الماليزية، أن نحو 16 ألف شخص حضروا مناسبة دينية في 27 فبراير الماضي لأربعة أيام متواصلة في أحد مساجد العاصمة كوالالمبور.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.

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الكلمات المفتاحية

ماليزيا كورونا

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