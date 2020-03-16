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البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:20 م
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المصرف المركزي البحريني
المصرف المركزي البحريني
وكالات
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قرر مصرف البحرين المركزي اليوم، خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 1.00%. 

 كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50% إلى 0.75%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.20% إلى 1.45%. هذا وبالإضافة إلى خفض سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.45% إلى 1.70% ، وذلك في ضوء التطورات الراهنة للأسواق العالمية، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".


ويأتي تعديل المصرف على أسعار الفائدة مقابل تسهيلات الإيداع والإقراض في سياق الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية واستقرار أداء أسواق النقد في مملكة البحرين. 


واكد المصرف متابعة ورصد كافة التطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة.
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الكلمات المفتاحية

مصرف البحرين المركزي قطاع التجزئة اسعار الفائدة

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