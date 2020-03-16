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هل يخطف تشيلسي لاوتارو مارتينيز من برشلونة ؟

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:22 م
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مارتينيز
مارتينيز
أحمد عصام
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يسعى فريق تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في الجانب الهجومي.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن فريق تشيلسي يُراقب وضعية لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر مع اقتراب الصيف وأيضاً مع مفاوضات فريق برشلونة.

وأبدى فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي رغبته الكبرى في التعاقد مع مارتينيز، خاصة بعد العقم الهجومي الذي واجهه الفريق هذا الموسم في بعض المباريات.

ويعتمد مدرب تشيلسي على تامي ابراهام كمهاجم أساسي للفريق وبعد تعرضه للإصابة شارك اولفيه جيرو مع البلوز بصفة أساسية.
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الكلمات المفتاحية

مارتينيز رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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