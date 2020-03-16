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رئيس بايرن ميونيخ يعلق على انتشار فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:16 م
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هاينر
هاينر
أحمد عصام
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علق هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني على انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة بشكل أكبر وتأجيل جميع الدوريات الكبرى في أوروبا خلال الفترة الماضية.

وقال هاينر في تصريحات صحفية : "أعلنت حكومة ولاية بافاريا عن كارثة صباح الاثنين، مما يدل على خطورة الوضع، وفي نادي بايرن أصبح الأمر الآن مسألة التورط في هذه الأيام الصعبة بالنسبة لنا جميعا".

وأضاف : "‏يجب علينا في حدود إمكانياتنا، التضامن من أجل مصلحة المجتمع، وتكتسي الصحة والتماسك بين السكان الآن أهمية قصوى، ويتعلق الأمر بالثقة والوقوف معا وإبطاء انتشار الفيروس في جميع الظروف".

وواصل : "كنادي بايرن نريد أن نحاول أن نكون قدوة في أعمالنا اليومية، وهذا إسهام هام يمكننا أن نقدمه كنادي، ونحن على اتصال دائم سواء على مستوى الإدارة مع بعضنا البعض أومع موظفينا و خارجياً مع المختصين والمكاتب وبالطبع مع اتحادات كرة القدم".

وتابع : "لا يوجد مخطط ولا دواء شافي لهذا الفيروس، ولكننا نبذل كل ما في وسعنا للتغلب على هذا الوضع الصعب".
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