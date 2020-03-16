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روسيا.. المحكمة الدستورية توافق على تعديلات تسمح لبوتين بهذه الصلاحية

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:02 م
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الرئيس الروسي - بوتين
الرئيس الروسي - بوتين
الفجر
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أعلنت المحكمة الدستورية الروسية، مساء اليوم الإثنين، أنها توافق على حزمة تعديلات يخطط لإجرائها في الدستور الروسي وتسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالترشح لولايتين رئاسيتين جديدتين.

هذا وصرحت المحكمة الدستورية، في بيان، بأن فحوى مشروع القانون الخاص بالتعديلات الجديدة وعمليات تمريرها تتطابقان مع القانون الأساسي الروسي المسجل في دستور البلاد.

ويشير نص القرار إلى أنه يحمل طابعًا نهائي وليس قابلًا لأي طعن أو مراجعة، ويدخل حيز التنفيذ فورا بعد إصداره، كما هو لا يتطلب أي تأكيد من قبل أجهزة سلطة أخرى، وسيتم إرساله بلا مماطلة إلى الرئيس الروسي.

وبعد مصادقة المحكمة الدستورية على التشريع، الذي سبق أن وقع عليه بوتين يتوقع أن يجري في روسيا يوم 22 أبريل تصويت شعبي عام، بشأن كل التعديلات حزمة واحدة.

كما يقضي القانون بتطبيق عدد من التعديلات في الدستور الروسي بينها تصفير عدد الولايات الرئاسية في حال إقرار الوثيقة، ما سيسمح لـ"بوتين" بالترشح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.

كما يقضي بتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم "مجلس الدولة"، وكذلك إدراج ذكر "الرب" في الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية سياسة الدولة، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية.

واقترح بوتين، إجراء مجموعة تعديلات دستورية ترتكز على توسيع صلاحيات البرلمان على حساب الرئيس مع تطبيق عدد من الإصلاحات الأخرى في أجهزة السلطة والسياسة الاجتماعية.

ونصت هذه التعديلات على أن تكون سلطة الرئيس محدودة بولايتين فقط تبلغ مدة كل منهما 6 سنوات، لكن في 11 مارس الجاري صادقت غالبية أعضاء مجلس الدوما على مبادرة تقدمت بها النائبة من حزب "روسيا الموحدة" فالينتينا تيريشكوفا، التي تعتبر أول رائدة فضاء بالعالم، تنص على تصفير عدد ولايات الرئيس في حال تبني مشروع القانون الجديد.

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الكلمات المفتاحية

روسيا بوتين المحكمة الدستورية

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