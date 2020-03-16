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"قلبي يا قلبي" لـ نانسي عجرم تتخطى حاجز الـ11 مليون مشاهدة

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:35 م
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
الفجر الفني
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استطاعت أغنية "قلبي يا قلبي" لـ نانسي عجرم أن تكسر حاجز الـ 11 مليون مشاهدة، عقب طرحها على القناة الرسمية الخاصة بالفنانة اللبنانية على "يوتيوب".

وأغنية "قلبي يا قلبي" من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق.

ويذكر أن شاركت الفنانة اللبنانية جمهورها من خلال حملة "خليك بالبيت" للوقاية من فيروس كورونا، وقالت "ضلكن ببيوتكن الاحتياط واجب بهالمرحلة الصعبة".


وعلى صعيد آخر كشفت المحامية السورية رهاب بيطار، محامية محمد الموسى صاحب القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قتيل فيلا نانسي عجرم"، نتائج تقارير الطب الشرعي السوري بخصوص القضية.

وقالت بيطار عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية.

أكدت مصادر أن جثة القتيل سيتم تسليمها إلى عائلة القتيل من أجل دفنها في مسقط رأسه سوريا بعد انتهاء عملية التشريح.
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