"يا ملاك حنين" أغنية جديدة لـ عمرو أمير احتفالًا بعيد الأم

يستعد المطرب عمرو أمير، لطرح أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم "يا ملاك حنين" يوم 21 من شهر مارس الجاري والموافق عيد الأم على قنوات مزيكا.

يشار أن أغنية "ياملاك حنين" من الحان وكلمات عمرو أمير وتوزيع عمرو عبدالفتاح، هندسة صوتية ماهر صلاح، كما يتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو ريليكس.

الجدير بالذكر إن الفنان عمرو أمير يستعد حاليًا لتحضير أغنية جديدة مع المنتج عاطف جمعة.