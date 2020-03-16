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إلهام شاهين تهنئ المرأة المصرية بمناسبة عيدها

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:08 م
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إلهام شاهين
إلهام شاهين
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة إلهام شاهين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'.

ونشرت إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، صورة تهنيء بها المرأة المصرية بمناسبة عيدها، مضيفة قائلة"كل سنة والمرأة المصرية طيبة دايما".

يشار إلى أن آخر أعمال إلهام شاهين فيلم "يوم للستات"، الذي تدور أحداثه في حى شعبى بالقاهرة، ويصبح خبر افتتاح حمام سباحة جديد حديث الجميع، خاصة مع تخصيصه يوم اﻷحد للسيدات فقط، وهو ما يؤدى إلى جمع العديد من السيدات المنحدرات من خلفيات اجتماعية مختلفة، وتتوالي الأحداث.


"يوم للستات"

الفيلم يعتمد على البطولة الجماعية 5 رجال وهم محمود حميدة وفاروق الفيشاوى وأحمد الفيشاوى وإياد نصار وأحمد داوود، و5 من السيدات هن إلهام شاهين، ونيللى كريم، وهالة صدقى، وناهد السباعى، ورجاء حسين.

يذكر أن إلهام شاهين انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "حظر تجوال"، والفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين وأحمد مجدى وأمينة خليل وكامل الباشا، ويشهد عودة إلهام شاهين إلى السينما، بعد غياب استمر لأكثر من ثلاث سنوات.

إلهام شاهين

بدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ في نهاية السبعينيات، ثم بعد ذلك قدمت العديد من المسلسلات منها "أخو البنات، قال البحر، حتى لا يختنق الحب، ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، الحاوي، سامحوني ما كانش قصدي، مسألة مبدأ، قصة الأمس"، وغيرهم الكثير من أعمال الدراما الناجحة، كما قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها"أمهات في المنفى، رمضان فوق البركات، الهلفوت، الجنتل، سوق المتعة، وحصلت إلهام شاهين على العديد من الجوائز عن أدوارها في أفلام "يا دنيا يا غرامي، الجنتل"، ولها تجارب في الإنتاج مؤخراً مثل "أيام في الحب، يوم للستات، هز وسط البلد".
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