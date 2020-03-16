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كارثة في برشلونة.. إصابة رئيس حكومة كتالونيا بفيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:07 م
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رئيس حكومة كتالونيا
رئيس حكومة كتالونيا
أحمد عصام
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تعرض يواكيم تورا رئيس الحكومة في كتالونيا للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وذلك بعد التأكد من إصابته بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتعد إصابة رئيس حكومة كتالونيا بمثابة الكارثة على المدينة بشكل خاص وعلى إسبانيا بشكل عام، مما قد يصعب المهمة في الفترة المقبلة بعد تزايد عدد المصابين بهذا الفيروس.

وكان قد أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الفترة الماضية عن تأجيل الليجا لمدة جولتين مقبلتين حتى بداية شهر ابريل القادم، من أجل التصدي لفيروس كورونا بشكل جيد.

يذكر أن فريق برشلونة يحتل صدارة ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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كارثة في برشلونة رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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