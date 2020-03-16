عاجل.. إصابة المدير التنفيذي لأكبر شركة إنتاج موسيقى في العالم بفيروس كورونا



ونقل لوسيان لمستشفى خاص بمدينة لوس أنجلوس، بعد أسبوعين فقط من احتفاله بعيد ميلاده الـ 60، وهو يعتبر أكبر منتج موسيقي في العالم.



وتلقى لوسيان تمنيات من عدد كبير من النجوم الذين سبق له التعاون معهم بالشفاء العاجل، ومنهم تايلور سويفت وجاستن بيبر وسام سميث وبيلي إيليش.



أعلنت مصادر صحفية أمريكية عن اصابة المنتج الأمريكي لوسيان جرينج، المدير التنفيذي لشركة "يونيفرسال ميوزك" بفيروس كورونا، لينضم لقائمة نجوم الصف الأول بهوليوود المصابون بالفيروس.