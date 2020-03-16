Advertisements
عاجل.. إصابة المدير التنفيذي لأكبر شركة إنتاج موسيقى في العالم بفيروس كورونا
الإثنين 16/مارس/2020 - 04:06 م
Advertisements
أحمد جمال أحمد
Advertisements
أعلنت مصادر صحفية أمريكية عن اصابة المنتج الأمريكي لوسيان جرينج، المدير التنفيذي لشركة "يونيفرسال ميوزك" بفيروس كورونا، لينضم لقائمة نجوم الصف الأول بهوليوود المصابون بالفيروس.
ونقل لوسيان لمستشفى خاص بمدينة لوس أنجلوس، بعد أسبوعين فقط من احتفاله بعيد ميلاده الـ 60، وهو يعتبر أكبر منتج موسيقي في العالم.
وتلقى لوسيان تمنيات من عدد كبير من النجوم الذين سبق له التعاون معهم بالشفاء العاجل، ومنهم تايلور سويفت وجاستن بيبر وسام سميث وبيلي إيليش.
ونقل لوسيان لمستشفى خاص بمدينة لوس أنجلوس، بعد أسبوعين فقط من احتفاله بعيد ميلاده الـ 60، وهو يعتبر أكبر منتج موسيقي في العالم.
وتلقى لوسيان تمنيات من عدد كبير من النجوم الذين سبق له التعاون معهم بالشفاء العاجل، ومنهم تايلور سويفت وجاستن بيبر وسام سميث وبيلي إيليش.
Advertisements