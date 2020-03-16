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"كبير الفن".. أجدد ألبومات نبيل شعيل بالتعاون مع "روتانا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:02 م
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نبيل شعيل
نبيل شعيل
الفجر الفني
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رغم انشغال الناس عربيا وعالميا بالأخبار المتداولة عن فيروس "كورونا" وضرورة توخي الحذر والحيطه.. ولزوم المنازل تفاديا للاصابة به، حقق الألبوم الجديد لـ"نبض الكويت" المطرب نبيل شعيل بعنوان "كبير الفن 2020"، من انتاج هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، نجاحا كبيرا، وأصداء مميزة عند صدوره ، إضافة لنسب استماع عاليه من خلال الاقبال عليه في المتاجر الالكترونية تحديدا "ديزر"، المنصة الالكترونية الشريك الأكبر لـ"روتانا" في المجال الرقمي، الأكثر خدمة في بث الموسيقى.

 

وفي الوقت الذي نشر فيه "بوشعيل" فيديو توعوي عن أهمية التزام الناس منازلهم في الفترة الراهنة تحاشيا للاصابة بـ"الكورونا"، غرد مازحا :"مدامكم قاعدين في البيت اسمعوا البومي الجديد"كبير الفن". وقد تلقى "بو شعيل" التهاني على الـ"ميني البوم" الذي أصدره، والفكر الذي يتضمنه، ما يثبت النضج والشعور بالمسؤولية اللتان يتميز بهما "بوشعيل" و"روتانا" في مخاطبة الاجيال في مجالي صناعة الموسيقى والترفيه.

 

يتضمن البوم نبيل شعيل الجديد مع "روتانا" خمسة أغاني متنوعة القوالب، هي: "كبير الفن"،"حوبه"، "ندمان"، "جازلي" و"اخر حبنا" ، إتحد في انجازها نخبة من الشعراء هم: (عمر الكندري، فوزان الناصر، قصي عيسى، خالد الغامدي وأحمد الصانع). والملحنين هم :( أحمد الهرمي، علي صابر، أدهم ، عبد الله الجاسم  وفواز المرزوق). والموزعين الموسيقين هم : مهند خضر، عثمان عبود، وزيد نديم الذي كانت له "حصة الاسد" بتوزيعه ثلاثة أعمال من أغاني الـ"ميني البوم" .

 

يحمل البوم "كبير الفن 2020" من الوفاء ما يحمله من التجديد والفكر الموسيقي المتطور، ويثبت هذا الإختيارات المقدمة، حيث يخص "بوشعيل"، كبير الغناء الخليجي والحضرمي الراحل الفنان أبو بكر سالم بالاغنية التي تحمل عنوان الألبوم ويقول مطلعها :"كبير الفن أبونا بوبكر سالم.. وتعزف من وتر فنه ايدينا، نغني له وكان يغني دايم.. ما علينا يا حبيبي ما علينا، جميل بفنه وناسه.. عظيم فصوته واحساسه، تغنى في حنين الحب وأهواله، على ذكراه نبقى ما نسينا.." والتي لاقت استحسان جمهور الراحل واعتبروها تذكيرا للاجيال الشابة بقامة رحلت عنا جسدا وبقيت حسا ومضمونا.

 

أشرف موسيقيا على البوم "كبير الفن 2020" الشاعر أحمد الصانع، الذي صرح اعلاميا :"أشكر نبيل شعيل على اتاحة الفرصة لي ولزملائي المبدعين لأن نحلق في سمائه بألبوم "كبير الفن" ..واتمنى ان تحوز اختياراتنا رضاكم، والشكر الكبير لكل من ساهم في خروج الألبوم للنور". كما توالت ردود الفعل الايجابية من جانب العديد من صناع الموسيقى في الخليج، ورواد منصات التواصل الاجتماعي احتفاء بالالبوم ،خاصة وان "بوشعيل" يقدم في جديده عددا من الاسماء الشابه القريبة من الجمهور، كما تعاون مع أسماء لامعة على صعيد الأغنية العراقية، ويلامس من خلاله الذوق الراقي.

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