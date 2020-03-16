3 سيناريوهات لحسم الدوري المصري هذا الموسم

تجوب العديد من التساؤلات داخل عقول العديد من متابعي مسابقة الدوري المصري بعد تأجيل البطولة لمدة أسبوعين خوفاً من انتشار وباء كورونا في مصر.





الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقرران تأجيل الدوري





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة تصل إلى 15 يوما، على أن تُستأنف البطولة في أول أبريل المقبل، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.





3 سيناريوهات تحسم بطولة الدوري المصري في حالة إلغاء المسابقة





ويستعرض موقع الفجر الرياضي 3 سيناريوهات محتملة لبطولة الدوري المصري الممتاز في حالة إلغاء المسابقة بسبب تفشي وباء كورونا حيث تتمركز الحلول في الآتي:-





1- إلغاء مسابقة الدوري المصري (لم تكن)

السيناريو الأقرب في حالة قرار تجميد النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي وباء كورونا، هوا إلغاء مسابقة الدوري المصري لنسخة هذا العام كأنها لم تكن وذلك حسبما ذكر جمال محمد علي عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية والذي تحدث في تصريحات صحفية عن عدم وجود نص في لائحة اتحاد الكرة يفيد بتحديد ماهية بطل الدوري عند إلغاء المسابقة.





2- استكمال الموسم في يونيو

السيناريو الثاني الأصعب لدى الاتحاد المصري لكرة القدم وخاصة لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي قد يكون استكمال الدور الثاني من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز في يونيو 2020 على أن يتأجل انطلاق الموسم الجديد لحين حسم بطل المسابقة المحلية والتي أقرب لها الأهلي الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق 12 نقطة عم المقاولون العرب أقرب الملاحقين.





3- الأهلي بطلا للنسخة الحالية من الدوري المصري

السيناريو الأخير هوا اعطاء لقب بطولة الدوري المصري لهذا العام للأهلي الذي يتصدر جدول المسابقة واعتماد ترتيب الجدول الحالي والفرق المتأهلة للبطولات الأفريقية والأندية الهابطة لدوري القسم الثاني، كما هوا وذلك استناداً لما قد يحدث في الدوري الإسباني الذي تنص لائحته إعطاء رئيس رابطة الليجا الصلاحية في تحديد القرار فمن المتوقع أن تلجأ اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاخد واعتماد القرار النهائي.



