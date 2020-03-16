شاهد.. طلعت زكريا يرتدي كمامة بس انتشار فيروس كورونا

تحرص الفنانة هنا الزاهد، على التواصل الدائم مع متابعيها ومشاركتهم يومياتها الخاصة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات 'إنستجرام'.



ونشرت "الزاهد"، مشهد للفنان الراحل طلعت زكريا في فيلم "اوعي وشك"، وكان يرتدي ماسك وقاية، وهو مايشبه الوضع حالياً بخصوص ارتداء ماسكات للوقاية من مرض الكورونا.



وعلقت 'هنا' على المشهد قائلة "حبيبي الله يرحمك ياأحلى أب، كتير ضحكتنا من قلبنا".



يشار إلى أن آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهر رمضان الماضى، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وجمعها بزوجها أحمد فهمى للمرة الأولى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.



كما يذكر أن هنا الزاهد تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "الغسالة"، وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار رومانسى .