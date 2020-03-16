في ظل انتشار كورونا.. تعرفي على أحدث صيحات طلاء الأظافر (صور)

في ظل انتشار فيروس كورونا، ظهرت موضة طلاء الأظافر عبر موقع الصور إنستجرام بأشكال كيميائية ثلاثية الأبعاد، وهناك بعض التصميمات التي ظهرت وتذكرنا بنظافة اليدين باستمرار منعا لانتشار فيروس كورونا ومن جانب التجميل والتزيين أيضا.

وفي حالة كان لديك أظافر طويلة فعليك تنظيفها باستمرار لتجنب المرض ومنع وصول البكتيريا إليك، ضرورة التأكد من نظافة صالون التجميل الذي نذهب إليه، مع اتباع إجراءات صارمة خاصة بالنظافة الشخصية.



