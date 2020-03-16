وزيرة الصناعة: حصلت على دعم كبير من السيسي لتولي المنصب

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها راضية عما وصلت إليه المرأة المصرية، وشرفت بتولي حقيبة وزارة التجارة والصناعة والتي لها ارتباط بالتنمية الصناعية على مستوى مصر، وتعظيم الصادرات والاهتمام بالتجارة الخارجية، وهي من الوزارات التي لها أثر على مستوى كافة المنازل المصرية.





وأضافت نيفين جامع، خلال حوارها مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن استمرارها كرئيس تنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي من خلال عملها بها استطاعت توصيل الخدمات المالية وغير المالية للفئات المستهدفة وخاصة المرأة، ومن بين الإيجابيات التي حققتها خلال فترة توليها رئاسة الجهاز على مدار 3 سنوات، تجاوزت حجم الخدمات التي قدمها الجهاز للمرأة 50% من أعمال الجهاز.





وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن المرأة والأم المصرية هي المدخل لتغيير أي ثقافة، والكفاءات النسائية دائمًا ما تثبت جدارتها بالعمل في أي مكان، مشيرة إلى أنها اجتهدت بشكل كبير للتوفيق بين عملها ومسئولياتها الأسرية، لافتة إلى أنها أم لـ 3 أبناء، ودائما ما كانت تحاول التوفيق بين نجاحها وبين متطلباتهم، موضحة أن أخر عام لها قبل توليها منصب وزير الصناعة، حصلت على دعم من القيادة السياسية لا تعرف أساسه إيه، ولكن جميع المحيطين بها أكدوا أنها تميزت في إدارة الفريق الخاص بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنها حصلت على دعم سياسي ونفسي ومهني من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وهنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، المرأة المصرية في جميع قرى ونجوع محافظات مصر، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، الموافق 16 مارس من كل عام.





ووجهت مرسي تحية تقدير واحترام إلى كل امرأة مصرية "بنات وسيدات النيل، وصانعات السعادة والنماء.. ضمير الأمة.. وأيقونة النجاح وعظيمات مصر" كما وصفهن الرئيس عبدالفتاح السيسي.





ويوافق يوم المرأة المصرية، ذكرى خروجها والقيادات النسائية في ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن، وسقوط عددًا من الشهيدات، ويوافق أيضًا الاحتفال بمرور 20 عامًا على إنشاء المجلس القومي للمرأة.





هذا وتمثلت أسباب اختيار يوم 16 مارس ليكون "يوم المرأة المصرية" أنه

- يحمل هذا اليوم ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال.

- استشهاد أول مصرية من أجل الوطن في السادس عشر عام 1919.

- تظاهرت في هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة هدى شعراوي رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية ومنددين بالاحتلال البريطاني والاستعمار.

- دعت هدى شعراوي لتأسيس أول اتحاد نسائي في مصر في 16 مارس عام 1923، وكان على رأس مطالبه رفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للرجل من ناحية القوانين وضرورة حصول المصريات على حق التعليم العام الثانوي والجامعي، وإصلاح القوانين فيما يتعلق بالزواج.

- دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة في عام 1928.

- حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشيح وهو أحد المطالب التي ناضلت المرأة المصرية من أجلها وذلك في 16 مارس عام 1956.