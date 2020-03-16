"اتحاد المقاولين" يطالب بتأجيل تسليم المشروعات 6 شهور





قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن تعامل الدولة مع أزمة كورونا تعامل جيد جدَا، مشيدا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.





وأضاف "عبد الرؤوف" ان كافة الاجراءات التي اتخدتها الحكومة والبنك والمركزى والتي شملت تعطيل الدراسة اسبوعين وخفض ساعات العمل وتأجيل الاستحقاقات الإئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعطت فرصة كبيرة القطاع الخاص لإعادة النظر لاوراق عمله خلال الفترة القادمة.





وفي ظل هذه افجراء الاحترازية اقترح"عبد الرؤوف" إرجاء تسليم المشروعات والاعمال المسندة الى شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري لمدة 6 شهور وذلك لإجراء برامج التوعية وحماية العمالة وتقليل التجمعات بين العاملين.









وأوضح عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولي التشييد أن القطاع لن يتوقف وإنما ستتباطأ وتيرة عملة وذلك نتيجة لتخفيف عدد العاملين والقيام بالاجراءات الوقائية وعمليات التعقيم للحد من انتشار هذا الفيروس.









وأشاد "عبد الرؤوف" بتأجيل البنك المركزى الاستحقاقات الائتمانية على الشركات المتوسطة والصغيرة، معتبرها دليل واضح على قوة بيئة الاستثمار في مصر والتنازل عن أي شيئ مقابل الحفاظ على حياة المواطنين.















