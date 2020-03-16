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الصومال تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:43 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، أن السلطات الصحية في الصومال، أكدت تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

                                   

وفي سياق آخر، قد أعلنت السلطات الصومالية حالة الطوارئ بسبب زيادة الجراد الصحراوي لأنه يشكل تهديدًا كبيرًا لوضع الأمن الغذائي الهش في البلاد.

 

وقال مصدر صومالي: "مصادر الغذاء للناس وماشيتهم معرضة للخطر، وأسراب الصحراء كبيرة بشكل غير عادي وتستهلك كميات هائلة من المحاصيل والأعلاف".

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اول حالة اصابة الصومال

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