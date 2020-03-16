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كيف واجه "الكاف" فيروس كورونا؟

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:34 م
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كاف
كاف
هاني عصام
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حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على توجيه بعض الرسائل إلى اللاعبين بسبب انتشار فيروس الكورونا في العديد من بلدان العالم.

وتوقف النشاط الكروي في الكثير من البلدان خلال الفترة الحالية كقرار إحترازي بسبب فيروس الكورونا.

وقام الاتحاد الافريقي بنشر فيديو عبر حسابه على "تويتر" بعض الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار الفيروس وعلى رأسها إقامة بعض المباريات خلال الفترة الماضية بدون جماهير.

وأكد الكاف على ضرورة عدم تبادل القمصان بين اللاعبين وتجنب المصافحة قبل وبعد المباريات مثلما يحدث.

وشدد الاتحاد الافريقي على جميع اللاعبين بضرورة الاعتماد على إجراءات وقائية طبية بشكل مستمر وعلى رأسها غسل الأيدي باستمرار.
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الكلمات المفتاحية

رياضة الايدي الاخبار الرياضية الاجراءات الوقائية اخبار الرياضة احترازي

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