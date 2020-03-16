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فايلر يتخذ قرارا جديدا بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:27 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي نبوي
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قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 6 أيام.

وجاء قرار المدرب السويسري بمنح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 6 أيام في ظل تعلق كافة الأنشطة الرياضية في مصر لمدة أسبوعين كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن أول أمس بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في مصر لمدة أسبوعين بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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الكلمات المفتاحية

فايلر رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احترازي

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