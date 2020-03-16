أبرزها منع الشيشة.. 3 إجراءت من محافظة الإسكندرية لمواجهة كورونا

اتخذت اليوم الاثنين محافظة الإسكندرية، 3 قرارات جديدة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، في اليوم الثاني عقب قرار رئاسة الجمهورية بتعطيل المدارس والجامعات وغلق المراكز التعليمية، والبدء في اجراءات الوقاية على مستوى المحافظات.





منع الشيشة





وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منع الشيشة داخل المقاهي والمطاعم والكافيهات رسميًا، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية طبقًا لمخاطر تداول "الشيشة".





وقال المحافظ، في تصريحات: إن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس.

حملات رقابية

وأعلنت المحافظة اليوم بتوجيه مديرية التموين والجهات التابعة لها بمديرية أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحماية المستهلك بالبدء الفوري فى تكثيف حملات الرقابة عقب شكاوي من المواطنين من اختفاء المستلزمات الطبية للوقاية من الفيروس.



ونوه محافظ الإسكندرية بأنه وجه بالتصدي بكل حزم لأية محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أي مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.



فيما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تشكيل غرفة عمليات برئاسة محمد سعد الله وكيل الوزارة، وأصدر قراراته لكافة الإدارات التموينية لعمل حملات على جميع محال المطهرات والمنظفات والمستلزمات الطبية، وعمل محاولات شراء من بعض المنافذ لضبط المخالفين.



غلق صالات الجيم



فيما جاءت توجيهات وزارة التنمية المحلية إلى المحافظات بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم)، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا لحين إشعار آخر.

ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالبدء في حملات مكثفة على الأسواق والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق.

