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أبرزها منع الشيشة.. 3 إجراءت من محافظة الإسكندرية لمواجهة كورونا
الإثنين 16/مارس/2020 - 03:26 م
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دينا حسن-محمد رجب
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اتخذت اليوم الاثنين محافظة الإسكندرية، 3 قرارات جديدة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، في اليوم الثاني عقب قرار رئاسة الجمهورية بتعطيل المدارس والجامعات وغلق المراكز التعليمية، والبدء في اجراءات الوقاية على مستوى المحافظات.
منع الشيشة
وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منع الشيشة داخل المقاهي والمطاعم والكافيهات رسميًا، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية طبقًا لمخاطر تداول "الشيشة".
وقال المحافظ، في تصريحات: إن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس.
حملات رقابية
وأعلنت المحافظة اليوم بتوجيه مديرية التموين والجهات التابعة لها بمديرية أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحماية المستهلك بالبدء الفوري فى تكثيف حملات الرقابة عقب شكاوي من المواطنين من اختفاء المستلزمات الطبية للوقاية من الفيروس.
ونوه محافظ الإسكندرية بأنه وجه بالتصدي بكل حزم لأية محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أي مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.
فيما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تشكيل غرفة عمليات برئاسة محمد سعد الله وكيل الوزارة، وأصدر قراراته لكافة الإدارات التموينية لعمل حملات على جميع محال المطهرات والمنظفات والمستلزمات الطبية، وعمل محاولات شراء من بعض المنافذ لضبط المخالفين.
غلق صالات الجيم
فيما جاءت توجيهات وزارة التنمية المحلية إلى المحافظات بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم)، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا لحين إشعار آخر.
ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالبدء في حملات مكثفة على الأسواق والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق.
وأردف أن الأجهزة المعنية بالمحافظات ستبدأ تكثيف جهود الرقابة التموينية على كافة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار بالتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين.
وأهاب وزير التنمية المحلية، بالمواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية خاصة فى البيان الذى أصدرته منذ أيام لمخاطر تدخين الشيشة.
وذكر أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على تواصل مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة جهودها أيضًا لتنفيذ قرار السيدة وزيرة التضامن الإجتماعي بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات لمدة أسبوعين، وكذا حملات غلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية والتعليمية.
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