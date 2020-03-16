"ألمونيوم" نجع حمادي بقنا يعلن إجراءات لمواجهة كورونا

فيما أوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أنه لا توجد سوى حالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذى توفي يوم الأحد الموافق 8 مارس".





وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وأضاف "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".

وتابع أن "هذه جائحة يمكن السيطرة عليها، (ولكن) لا يمكنك محاربة فيروس إذا كنت لا تعرف مكانه. وهذا يعني أنك بحاجة إلى مراقبة قوية للعثور على كل حالة وعزلها واختبارها ومعالجتها"، مضيفاً أن على كل بلد اعتماد "نهج شامل (...) يتكيف مع وضعه، ويعد احتواء الفيروس ركيزة أساسية".

ودعا البلدان إلى "إيجاد توازن عادل بين حماية الصحة وتجنب إحداث بلبلة اقتصادية واجتماعية واحترام حقوق الإنسان".

منعت إدارة مصانع الألومنيوم بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، التجمعات، والدروس الخصوصية في المدن والوحدات السكنية، وحذرت من وجود أي تجمعات داخل المدينة، ضمن حزمة إجراءات وقائية للحد من انتشار الكورونا.كما انتشرت داخل المصانع والمدينة السكنية منشورات تحذيرية للوقاية من الكورونا، منها "لا تبوسني ولا تصافحني ضحكتك في وجهي تفرحني".وفي سياق آخر، قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا: إن المحافظة خالية تماما من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، لافتا إلى أن حالات الاشتباه تقوم المديرية بعزلها مؤقتا وأخذ عينات منها وإرسالها الى معامل وزارة الصحة المركزية للتأكد معمليا ما إذا كانت إيجابية او سلبية.وأشار إلى أن محافظة قنا، تهيب المواطنين تحرى الدقة والإعتماد على المصادر الرسمية فى التأكد من مثل هذه المعلومات داعيا إياهم بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وإتباع التعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة للوقاية والحد من انتشار الفيروس ‪.وكان أوضح مصدر مسئول بصحة قنا، حقيقة شائعة وفاة سيدة ثلاثينية، بفيروس كورونا، داخل مستشفى الصدر بقنا.وأشار المصدر، إلى أن السيدة كانت تعاني من أعراض انفلونزا موسمية، خاصة وأنها كانت عائدة من السعودية بعد أداء العمرة، وتم حجزها بالمستشفى، وكانت تعاني من حمى وصعوبة بالتنفس، وتم عمل جميع الفحوصات اللازمة لها ولم تثبت شيء.وطالب المصدر، المواطنين، بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدد السلم العام.