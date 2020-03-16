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فريق طبي من النادو يتابع بطولة إفريقيا للجمباز بشرم الشيخ

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:21 م
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بطولة إفريقيا للجمباز
بطولة إفريقيا للجمباز
الفجر الرياضي
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تواجد فريق طبي من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" في بطولة إفريقيا رقم 15 للجمباز والإيقاعي والأيروبيك والمقامة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 إبريل الجاري.

وقاد الفريق الطبي الدكتورة هانم أمير المدير العام للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" لأخذ عدد من العينات من اللاعبين المشاركين بالبطولة لاسيما أن البطولة مؤهلة للأولمبياد المقبلة في الجمباز الإيقاعي.

وكان منتخبنا الوطني للجمباز الإيقاعي قد تأهل للأولمبياد بعد تتويجه بذهبية البطولة الإفريقية بعد حصوله على رقم 23.4 نقطة، فيما حصل المنتخب الجنوب إفريقي على المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب منتخب الجزائر.

ويشارك في البطولة 11 منتخبا وهم "مصر البلد المضيف والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا وكاب فرد والسنغال والكونغو أنجولا ونامبيا وزيمبابوي وبنين".

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