الكاتبة برديس سعد و"كوكب لونه بينك" في "يسعد مساكم" على قناة اقرأ الليلة

تعرض قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة التاسعة، حلقة جديدة من برنامج "يسعد مساكم" تقديم كلا من الإعلامي عبد الغني المالكي والإعلامية ياسمين الكيلاني، حيث تستضيف الحلقة الكاتبة برديس سعد، مؤلفة كتاب "كوكب لونه بينك" والذي يسلط الضوء على أهم المشكلات التي تواجه المرأة في المجتمع المصري، وكيفية التغلب عليها.

كما تستضيف الحلقة الناشطة البيئية، رضوى أحمد، صاحبة مبادرة "أخضر" للتعريف بأهمية الاستفادة من الموارد المتاحة في بيئتنا وتطويعها لخدمة الإنسان.

من ناحية أخرى تلقي الحلقة الضوء على نظرية "الإنياجرام" حيث تستضيف المهندس خالد الشربيني، للحديث عن كيفية الاستفادة من الإنياجرام في تحليل الشخصيات ومعرفة أنواعها.