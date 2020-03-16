Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكاتبة برديس سعد و"كوكب لونه بينك" في "يسعد مساكم" على قناة اقرأ الليلة

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

تعرض قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة التاسعة، حلقة جديدة من برنامج "يسعد مساكم" تقديم كلا من الإعلامي عبد الغني المالكي والإعلامية ياسمين الكيلاني، حيث تستضيف الحلقة الكاتبة برديس سعد، مؤلفة كتاب "كوكب لونه بينك" والذي يسلط الضوء على أهم المشكلات التي تواجه المرأة في المجتمع المصري، وكيفية التغلب عليها.

 

كما تستضيف الحلقة الناشطة البيئية، رضوى أحمد، صاحبة مبادرة "أخضر" للتعريف بأهمية الاستفادة من الموارد المتاحة في بيئتنا وتطويعها لخدمة الإنسان.

 

من ناحية أخرى تلقي الحلقة الضوء على نظرية "الإنياجرام" حيث تستضيف المهندس خالد الشربيني، للحديث عن كيفية الاستفادة من الإنياجرام في تحليل الشخصيات ومعرفة أنواعها.

Advertisements

أخبار تهمك

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء

منذ 38 دقيقة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإيقاف حركة الطيران

منذ 40 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محافظة الجيزة تعلن الموعد النهائي لعودة المياه

منذ أقل من ساعة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 8 ساعات

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ أقل من ساعتين

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من الحكومة بتخفيض عدد العاملين بالدولة

منذ 34 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:01 م

عاجل.. إلغاء الامتحانات بجامعة القاهرة

قرار عاجل من الحكومة بتخفيض عدد العاملين بالدولة

02:59 م

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

01:36 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإيقاف حركة الطيران

02:53 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status