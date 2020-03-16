كورونا يحكم.. آخر اللاعبين المصابين بالفيروس القاتل

انتشر في الأيام القليلة الماضية فيروس كورونا الجديد في الدول الأوربية حيث قررت رابطة الأندية الانجليزية وقف مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور أسبوعين خوفا من انتشار الفيروس كما تم وقف بطولة الدوري الاسباني و الإيطالي و الألماني والفرنسي الممتاز لأجل غير مسمى مثلما فعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.





وأصيب العديد من الرياضين بهذا الفيروس مثل مايكل ارتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي و المدافع الدولي الإيطالي روجاني لاعب يوفنتوس بالإضافة إلي ثلاث لاعبين من نادي ليستر سيتي الإنجليزي و 5 لاعبين في صفوف نادي سامبدوريا الإيطالي.





وتم الإعلان مؤخرا من نادي فالنسيا الاسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابة 5 حالات إيجابية عقب إجراء اختبارات فيروس كورونا للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني من ضمنهم إيزيكيل جاراي مدافع فالنسيا الذي أعلن في وقت سابق، إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأعلنت صحيفة ماركا الاسبانية إصابة اللاعب البرازيلى جوناثاس دي خيسوس مهاجم نادي إلتشي الاسباني بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج الفحوصات إيجابية والتي اجراها بعد ظهور أعراض الفيروس الجديد.