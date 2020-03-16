6.331 مليار جنيه إيرادات "بوتاجاسكو" من إسطوانات الغاز خلال 2019

انعقدت اليوم الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) بحضور المهنس عابد عزالرجال الرئيس التفيذى للهيئة العامة المصرية للبترول وحضور المهندس اسامة البقلى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وحضور اعضاء مجلس ادارة الشركة والمساهمين.





واستعرض المهندس عمرو المتولى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة التقرير السنوى للشركة للعام المالى 2019، أن الشركة قامت باعمال التطوير لمصنع تعبئة اسطوانة البوتاجاز بسوهاج وبلغت الطاقة الانتاجية اليومية للمصنع حوالى 72 الف اسطوانة منزلى و 2000 اسطوانة تجارى و حوالى 18 مليون اسطوانة مكافئ سنويا وذلك خلال عام 2019 وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بمحافظات سوهاج وقنا واسوان.





ةقال إنه تم بيع 87.1 مليون اسطوانة مقابل 86.5 مليون اسطوانة في عام 2018 ، موضحا أنه تم توصيل عدد 16.2 مليون اسطوانة من خلال خدمة التوصيل خلال عام 2019 حيث بلغت الإيرادات 6.331 مليار جنيه.

وأضاف "المتولى" أنه تم الانتهاء من تركيب الصينية رقم 4 بمشتملاتها بمصنع سوهاج حيث قامت الشركة بتاجير عدد 7 مستودعات جديدة من المحليات بالمحافظات توفيرا لنفقات الانشاءات ليصبح اجمالى عدد المستودعات 178 مستودع موزعين على محافظات الجمهورية كما بلغ عدد اسطول النقل حوالى 440 سيارة توزيع وتريلا سعات (770/100) اسطوانة لنقل الاسطوانات من المصانع الى المستودعات حيث تم تركيب اجهزة (GPS) لاسطول النقل بالكامل .

وأوضح رئيس الشركة، أنه تم زيادة حصة الشركة من السوق المحلى الى 28.7% مقابل 27% عن العام السابق كما بلغ صافى الربح خلال العام المالى 2019 حوالى 12 مليون جنيه.



