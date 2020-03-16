"ماكرون" يدين تدابير مراقبة الحدود من جانب واحد بشأن كورونا

أدان إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، اليوم الاثنين، إجراءات مراقبة الحدود من جانب واحد التي اتخذتها بعض دول الاتحاد الأوروبي في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ومسؤولين آخرين في الاتحاد الأوروبي.