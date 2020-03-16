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"ماكرون" يدين تدابير مراقبة الحدود من جانب واحد بشأن كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:06 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أدان إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، اليوم الاثنين، إجراءات مراقبة الحدود من جانب واحد التي اتخذتها بعض دول الاتحاد الأوروبي في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ومسؤولين آخرين في الاتحاد الأوروبي.

جاء النقاش بين "ماكرون" و"ميركل"، بعد أن قررت ألمانيا فرض ضوابط حدودية بشكل مؤقت على الحدود مع النمسا وسويسرا وفرنسا ولوكسمبورج والدنمارك من، اليوم الاثنين، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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