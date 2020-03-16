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الشؤون الإسلامية: إغلاق دورات المياه في المساجد بسبب "كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:14 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الإثنين، اتخاذ إجراءين مهمين، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "عاجل"، ذكرت وزارة الشؤون الإسلامية أنه استمرارًا في الإجراءات الاحترازية المؤقتة، التي اتخذتها الوزارة ضد فيروس كورونا، وجَّه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بما يلي:

أولًا: إغلاق جميع دورات مياه المساجد والجوامع وأماكن الوضوء.

ثانيًا: فتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية، قد أصدر في وقت سابق، توجيهًا لكل فروع الوزارة في مناطق المملكة؛ بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفروع.

كما وجَّه بترك مقدار صف بين كل صفين في كل الصلوات الخمس؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا.

وإنطلاقًا من حرص المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "جائحة عالمية"؛ حيث ظهرت عدوى الفيروس في 149 دولة حتى الآن.

*قررت المملكة الأتي:

1- تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

2- اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24ساعة.

3- إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، باستثناء الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، ولا يشمل هذا الإجراء المحلات الواقعة على الشوارع التجارية، على أن لا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

4- منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها.

5- الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة، وقصر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الالكتروني والهاتفي قدر الإمكان.

6- إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه.

7- إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.

8- قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة مع استمرارية الأعمال الاساسية والحساسة للقطاعات الأمنية والصحية، وتمنح الفئات التالية: ( المرأة الحامل، وذوي الأمراض التنفسية او القلبية، وأمراض نقص المناعة المكتسبة منها أو الوراثية، ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، والخاضعون للمعالجة من الأورام) فرصة العمل عن بعد، بموجب تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهرًا واحدًا، أما الممارسون الصحيون في القطاع الخاص فيخضعون لتقييم المنشأة التي يعملون بها.
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الكلمات المفتاحية

صلاه الجمعه صحة عالمية تعليم عن بعد المجمعات التجارية الحجر المنزلي

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