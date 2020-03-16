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على غرار الإمارات.. "المركزى السعودي" يخفض معدل الريبو 75 نقطة

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:09 م
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بوابة الفجر
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خفض المركزي السعودي اليوم الاثنين، معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس 75 نقطة أساس بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر مع مسارعة الدول لاتخاذ إجراءات للتخفيف من أثر تفشي فيروس كورونا.

وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) معدل إعادة الشراء من 1.75% إلى 1%، ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25% إلى 0.50%.
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