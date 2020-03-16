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روسيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 93 حالة
الإثنين 16/مارس/2020 - 03:07 م
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وكالات
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سجلت وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب قناة روسيا اليوم.
وأغلقت
السلطات الروسية، الحدود مع بيلاروسيا للسفر الشخصي وسط تفشي مرض فيروس كورونا العالمي
(COVID-19)، حسبما صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين،
اليوم الاثنين.
وكانت الحكومة
الروسية قد خصصت 300 مليار روبل (4 مليارات دولار) يمكن استخدامها للتخفيف من تأثير
COVID-19 إذا لزم الأمر.
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