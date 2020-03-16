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روسيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 93 حالة

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:07 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب قناة روسيا اليوم.

 

وأغلقت السلطات الروسية، الحدود مع بيلاروسيا للسفر الشخصي وسط تفشي مرض فيروس كورونا العالمي (COVID-19)، حسبما صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين.

 

 

وكانت الحكومة الروسية قد خصصت 300 مليار روبل (4 مليارات دولار) يمكن استخدامها للتخفيف من تأثير COVID-19 إذا لزم الأمر.

 

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فيروس كورونا روسيا المصابين بفيروس الكورونا 4 مليارات

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