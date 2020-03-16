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رفع 1980 طن مخلفات هدم وتراكمات قمامة بقنا

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:07 م
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بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إن الوحدات المحلية لمدن المحافظة رفعت 1980 طن مخلفات هدم وتراكمات قمامة ونواتج تطهير ترع خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.

وأضاف في تصريحات اليوم الاثنين، أن ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "قنا نظيفة" التي أطلقها لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة كافة المخلفات وتراكمات القمامة بمداخل المدن والقرى والطرق الرئيسية والمؤدية إليها والطرق الجانبية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ولاستعادة المظهر الحضاري والجمالي الذي طالما تميزت به محافظة قنا. 

وأكد استمرار مبادرة قنا نظيفة حتى يتم رفع كافة أنواع المخلفات المتراكمة بالشوارع وعلى جوانب الترع بما يوفر بيئة نظيفة وصحية للمواطن القنائي.

وفي سياق آخر، قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه تم تسليم شهادات تخصيص لعدد 12 وحدة سكنية بالإيجار في الظهير الصحراوي بقرية كرم عمران ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي محور الأولي بالرعاية.

وهنأ المحافظ المستحقين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية مؤكدًا أنه من حق كل مواطن الحصول على مسكن يوفر له حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية.

وأردف أنه تم تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي وادارة المتابعة وتقيم الاداء بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لبحث الطلبات المتقدمة والبالغ عددها 67 طلب وانطبقت الشروط على 12 سيدة مستحقة.

وجاء خلال استقباله لهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة.

وعقد اللواء محافظ قنا، اجتماع لبحث تفعيل دور المجلس المحلي لحماية المستهلك بمحافظة قنا، بحضور كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة ومسئولي مكتب حماية المستهلك بقنا ووكلاء وزارة ومديري المديريات والأجهزة الرقابية المعنية بتقديم خدماتها للمستهلك.

ونوه بأهمية جهود جهاز حماية المستهلك لتكثيف الرقابة علي الأسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس والعمل على عدم استغلال المواطنين ومواجهة أية محاولات للخروج عن القانون خلال عمليات التبادل التجاري.


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