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رئيس الوزراء: 2.2 مليون جنيه خسائر تعليق حركة الطيران
الإثنين 16/مارس/2020 - 03:06 م
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رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم حتى 31 مارس، سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري، وسوف تتحمل الدولة ذلك من أجل صحة المواطنين، موضحًا أن الخسائر في ذلك على شركة مصر للطيران تتجاوز 2.25 مليون جنيه.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على السياحة، ولكن سيتم استغلال فرصة تعليق الطيران لتطهير وتعقيم كافة الفنادق والمنشآت السياحية لحين استئناف السياحة مرة أخرى.
وتابع، أن هدفنا وهمنا الحفاظ على صحة المصريين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هناك اجتماعات يومية لمتابعة الموقف واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لصالح المواطنين.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.
وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من اليوم الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادي موقع التدوين "تويتر"، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.
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