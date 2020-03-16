رئيس الوزراء: 2.2 مليون جنيه خسائر تعليق حركة الطيران

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم حتى 31 مارس، سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري، وسوف تتحمل الدولة ذلك من أجل صحة المواطنين، موضحًا أن الخسائر في ذلك على شركة مصر للطيران تتجاوز 2.25 مليون جنيه.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على السياحة، ولكن سيتم استغلال فرصة تعليق الطيران لتطهير وتعقيم كافة الفنادق والمنشآت السياحية لحين استئناف السياحة مرة أخرى.





وتابع، أن هدفنا وهمنا الحفاظ على صحة المصريين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هناك اجتماعات يومية لمتابعة الموقف واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لصالح المواطنين.