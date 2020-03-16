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جورجيا تحظر دخول جميع الأجانب بسبب فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:53 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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فرضت السلطات في جورجيا، اليوم الاثنين، حظرًا لمدة أسبوعين على دخول جميع الأجانب إلى البلاد ابتداء من 18 مارس في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا للسلطات، أبلغت جورجيا عن 33 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. تعافى مريضان بينما لا يزال 637 شخصا يشتبه في إصابتهم بالحجر الصحي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، إيراكلي شيكوفاني، في إعلانه عن حظر دخول المواطنين الأجانب، إن المواطنين الجورجيين قد يعودون من الخارج على الخطوط الجورجية أو الخطوط الجوية التركية.

وأضاف، أن جميع المنتجعات الشتوية في جورجيا سيتم إغلاقها أيضًا في حين نصحت المطاعم والمقاهي والحانات بإغلاق أبوابها والانتقال إلى توصيل الطلبات للمنازل.

وقال رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، إن الحكومة في أرمينيا المجاورة قد تعلن حالة الطوارئ في وقت لاحق اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا.

أبلغت أرمينيا عن 30 حالة حتى الآن، وقد تعافى أحدهم، وأكثر من 300 شخص يشتبه في إصابتهم بالحجر الصحي.

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