أحمد جمال ينصح جمهوره بعدم الخروج من منازلهم

ليست المرة الأولى التي يكون فيها الفنان أحمد جمال قدوة لجمهوره، فدائماً ينصحهم في كل شئ، وفي ذلك الأيام تمر البلاد بأزمة كبيرة بسبب إنتشار مرض الكرونا.



كتب جمال عبر صفحته الشخصية بموقع"الفيس بوك":"النهاردة يا شباب كان عندي اخر حفلين زفاف تم الاتفاق عليهم طبعاً من فترة كبيرة قبل ظهور أزمة فيروس كورونا و قبل قرار تعليق الدراسة اللي صدر بس امبارح و من بعدهم هلتزم عدم النزول زيي زي أي حد خايف على صحته و صحة اللي حواليه والتزاماً مني بتعليمات منظمة الصحة العالمية بعدم التواجد في أماكن فيها تجمعات ".





وأستكمل كلامه قائلاً:"وجب التنويه عشان لو نزل فيديو او صور يهمني ان جمهوري يفهم ان انا ملتزم بكل التعليمات و اني قدوة حسنة مش سيئة و اني مقدر الجهود اللي بتبذلها الحكومة للحد من انتشار الوباء ".





وأضاف قائلاً:"و في النهاية دي صحتنا و سلامتنا كلنا و لازم أكون شخص إيجابي و ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعاً".



علق الجمهور قائلاً:"احمد انت انسان جميل وسيبك من اي حد يتكلم

ولا يصيبنا الا ما كتبه الله لناوَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ خليها علي الله " ، وقال معجب آخر:"ربنا يحفظك يا احمد لينا و اكيد دايما حتفضل قدوه حسنه لينا و احلي حاجه حصلت لينا"، وكتب آخر:"خلاص كفاااااايه بقا ياسلطان،وبطل تزيد شجاعه وبطوله،انت حقيقي خير مثال للقدوه الحسنه ربنا يوفقك ان شاء الله".