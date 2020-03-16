أمير الرياض يوجه بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع "كورونا

وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمين المنطقة والمحافظين ورؤساء المراكز ومدير الشرطة بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس "كورونا".



ووفقًا لصحيفة "المناطق"، تضمّن التوجيه منع التجمعات في الأماكن العامة والمفتوحة والمغلقة بما فيها "الحدائق، والأنشطة البرية وما في حكمها" وإغلاق المجمعات التجارية والمولات وإيقاف الأنشطة بداخلها باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدلية إن وُجدت، ومنع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة واقتصار الطلب على السيارة أو التوصيل فقط.



وأكد أمير منطقة الرياض على الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية.



من ناحية أخرى، أصدر رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتفعيل منظومة العمل الإلكتروني عن بعد لجميع محاكم الديوان وإداراته، وذلك عملًا بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة باتخاذ جميع الأساليب الممكنة للحد من انتشار هذا الفيروس على نطاقات بيئة الأعمال، والتي تقضي بتعليق الحضور لمقارّ العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يومًا عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بُعد.



يأتي ذلك في ظل الاستعدادات المتكاملة في بيئة العمل الإلكتروني لديوان المظالم، ووفقًا للاحتياطات الوقائية ضد انتشار فيروس "كورونا"، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، جاء قراره بتفعيل الوسائل الإلكترونية للعمل عن بعد، في جميع محاكم الديوان وإداراته، على أن يتولى رؤساء المحاكم ومديرو الإدارات ومن في حكمهم متابعة انتظام العمل عن بعد، وكل ما يستجد من أعمال، وفق الاختصاصات المناطة بكل المنسوبين، كما نص القرار على بدء العمل بالقرار ابتداءً من تاريخ صدوره في يوم الاثنين 21 7 1441هـ.



وقررت أمانة منطقة الرياض، إغلاق 8.4 ألف محل حلاقة ‏رجالي، و2.3 ألف صالون للتزيين النسائي، مشيرةً إلى أن القرار جاء تماشيًا مع ‏الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس ‏كورونا.



ووفقًا لصحيفة "سبق"، أوضحت الأمانة أنها طبقت على مقاهي الشيشة، التي خالفت تعليمات ‏الإغلاق الاحترازي، الغرامات بحدها الأعلى، مع رفع الأمر ‏للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مالكيها.‏



ولفتت إلى أنها تتابع تنفيذ قرار منع التجمعات في الأماكن ‏العامة، وإغلاق الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية، ‏والمجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم ‏وأماكن ألعاب الأطفال، باستثناء محلات السوبر ماركت ‏والصيدليات.‏

