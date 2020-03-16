قرار عاجل من الحكومة بتخفيض عدد العاملين بالدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيصدر خلال ساعات قليلة قرار بتخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية بما يضمن تقليل الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين، باستثناء العاملين بالمصالح الحكومية الخاصة بتقديم الخدمات الأساسية للدولة.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي قبل قليل والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ستكون لها تباعات اقتصادية تتحملها الدولة من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين المصريين.





وناشد رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بتحمل مسئوليتهم في هذه الازمة، وعدم الاستخفاف والاستهتار بهذه الأزمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تحد من الاختلاط، منوهًا بأن قرار تعليق الدراسة لا يعني تواجد الأطفال بالشوارع والأماكن العامة.





واستنكر "مدبولي"، تكالب المواطنين على السلع لتخزينها، مشددًا على ان كافة السلع متاحة على مدى الشهور القادمة ولا داعي للتكالب على السلع.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.





وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.





ويأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



