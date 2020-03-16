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رغم إصابة زميله بالكورونا.. نجم تشيلسي يخترق العزل الصحي

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:53 م
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بوابة الفجر
وكالات
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إخترق ​لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي ماسون مونت​ نظام العزل الصحي الذي فرضه الفريق على لاعبيه بعد الإعلان عن إصابة كالوم هودسون أودوي لاعب البلوز بفيروس كورونا، على الرغم من تعليمات النادي بالبقاء في الحجر المنزلي لـ14 يومًا.

ووفقًا لموقع جول الايطالي نقلا عن تقارير إنجليزية أن مونت خرق نظام العزل الصحي بعدما خرج من منزله ومارس كرة القدم بشكل خفيف مع ديكلان رايس لاعب نادي ويست هام يونايتد.


وأضاف الموقع أن تصرف مونت سيضعه في مأزق مع إدارة النادي، حيث يجب عليه البقاء في المنزل حتى ظهور نتيجة التحليل، حتى لا ينقل العدوى سواء لزملاءه بالفريق أو حتى لاعبي ويست هام عن طريق رايس.
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