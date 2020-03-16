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المغرب يغلق جميع المساجد اعتبارا من اليوم

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:47 م
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المغرب
المغرب
وكالات
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قررت السلطات المغربية، إغلاق جميع المساجد اعتبارا من اليوم الاثنين، كما أغلقت المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وأعلنت السلطات المغربية، في وقت سابق تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، الذي ارتفعت حصيلة المصابين به في المملكة إلى 28 شخصًا في اليومين الأخيرين.

 

وأصدرت وزارة الخارجية المغربية، بيانًا قالت فيه: "يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".

 

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