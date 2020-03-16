ولاية ألمانية تعلن عن تمويل بـ10 مليار يورو لمكافحة كورونا

أعلن حاكم ولاية بافاريا الجنوبية الألمانية، اليوم الاثنين، عن تمويل يصل إلى 10 مليار يورو (11.21 مليار دولار) لمساعدة المنطقة على تحمل تفشي فيروس كورونا، حسبما صرح رئيس الوزراء، معلنًا حالة الطوارئ مع ارتفاع عدد الحالات الجديدة.