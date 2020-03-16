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أهلي "فايلر" يتفوق على توتنهام "مورينيو".. ورقم إفريقي مميز

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:42 م
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فايلر ومورينيو
فايلر ومورينيو
محمد الصو
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حافظ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صدارة ترتيب قائمة الأندية المصرية والإفريقية الشهري، حسب تصنيفات موقع "clubworldranking" العالمي.

ونجح المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، في الارتقاء بمراكز التصنيف، حيث وصل خلال تصنيفه الجديد إلى المركز 43 عالميًا بدلًا من 47 حسب أخر تصنيف.

وتفوق الأهلي خلال تصنيفه الجديد على كل من توتنهام الإنجليزي، وروما الايطالي، وبنفيكا وبورتو البرتغاليين، وأولمبياكوس اليوناني، وسيلتك ورينجرز عملاقي الكرة الإسكتلندية.

من ناحية أخرى استطاع نادي الزمالك التقدم فى التصنيف ليحتل المركز 84 عالميًا بدلًا من 92، بينما قفز بيراميدز 14 مركزاً، ليحتل المركز الـ 116 عالميًا بدلًا من المركز 130 الذي احتله الأسبوع الماضي.

وتصدر النادي الأهلي ترتيب الأندية المصرية والإفريقية خلال التصنيف الشهري لأندية العالم، فيما جاء الزمالك ثانيًا بالمستوى المحلي وثالثًا على المستوى الإفريقي.

ويتوقف النشاط الرياضي بالوقت الحالي في الكرة المصرية، بناءً على توصية من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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الكلمات المفتاحية

وقف النشاط الرياضي مورينيو فايلر رياضة اخبار الرياضة

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