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وزير الاتصالات تصدر قراراً بتعليق كافة الفعاليات لمدة أسبوعين

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:31 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعليق كافة الانشطة والفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية وغيرها من الانشطة الخاصة بالوزارة والجهات التابعة (الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المعهد القومى للاتصالات، معهد تكنولوجيا المعلومات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، الهيئة القومية للبريد) والتي تتضمن تجمع عدد كبير من العاملين والمتدربين والمواطنين لحمايتهم من فيروس كورونا وذلك لمدة أسبوعين؛ ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة المواطنين.


كما قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم بالموجات تحت الحمراء لجميع مقرات العمل بالوزارة لإجراء كشف يومي لكل موظفى الوزارة والزائرين؛ حيث يأتى ذلك استكمالا للاحتياطات والتدابير الوقائية التى اتخذتها الوزارة حرصا على سلامة العاملين مع ضمان استمرارية العمل وكفاءته والتي بدأت بتعليق العمل بنظام التوقيع بالبصمة الالكترونية الخاصة بإثبات حضور وانصراف العاملين، وكذلك إيقاف وتعليق كافة الاجتماعات الداخلية المباشرة وعقدها عبر منصات الاجتماع عن بعد من خلال شبكة الانترنت، وتشجيع الموظفين على العمل من المنزل مع توفير البنية التحتية اللازمة ووضع أطر تنظيمية وحوكمية لضمان أداء العمل على أحسن وجه.


كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان وقاية العاملين وتحسبا لانتقال العدوى وذلك من خلال تعقيم وتطهير دوري لكافة المكاتب بالوزارة.
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