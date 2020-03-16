Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصادر: الصين تتطلع لإعادة جدولة البرلمان أواخر أبريل أو أوائل مايو

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
تخطط السلطات في الصين مبدئيًا لعقد اجتماعها البرلماني المتأخر في أواخر أبريل أو أوائل مايو، حسبما قال شخصان ضالعان في الاستعدادات لوكالة "رويترز" مع انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بشكل حاد حتى مع ارتفاعها في أماكن أخرى.

وحسب الوكالة، الاجتماعات السنوية لمجلس الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والمعروفة باسم "الجلستين"، كان من مقرر لها في أوائل مارس ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي الفيروس، ولم يتم الإعلان عن موعد جديد.

عقد الأحداث، التي تجذب عادة 5000 مندوب إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين، سيكون مؤشرًا رئيسيًا على أن القيادة الصينية ترى أن الأمور تعود إلى طبيعتها.

ولم يرد مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة وقسم الإعلام باللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لمجلس الشعب الصيني على الفور على الطلبات المرسلة بالفاكس للتعليق، اليوم الاثنين.

وأدى تفشي المرض في مدينة ووهان بوسط البلاد إلى إصابة أكثر من 80 ألف شخص في البلاد، وقتل 3200 شخص وألحق دمارًا اقتصاديًا، مما تسبب في انخفاض إنتاج المصانع بأقصى سرعة خلال ثلاثة عقود.

لم يتم الانتهاء من توقيت مجلس الشعب الصيني، وقال أحد الأشخاص، إن عدد الحاضرين قد ينخفض، حيث يحتاج الزائرون من خارج بكين إلى الخضوع للحجر الصحي.

يجب على الأشخاص الذين يصلون الآن إلى العاصمة من أماكن أخرى في الصين قضاء أسبوعين في الحجر الصحي.

وقال الشخص، الذي رفض الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الأمر: "لا يزال يتعين علينا تشغيله عن طريق الإذن، حيث ينتشر الفيروس التاجي بسرعة في جميع أنحاء العالم".
Advertisements

أخبار تهمك

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ يوم

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 17 ساعة

مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يفجر مفاجأة حوله

منذ حوالي 5 ساعات

زيادة مجانية.. وزير الاتصالات يُعلن خبرًا سارا عن سرعة الإنترنت في مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 20 ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ يوم

في 15 دقيقة.. اختبارات منزلية تؤكد خلوك من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 17 ساعة

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

تصعيد عاجل من نقابة الأطباء للرئيس السيسي

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

12:12 م

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

07:24 ص

في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

08:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status