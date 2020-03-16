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إنجي علاء: فوجئت بتسريب شغلي على الفيسبوك!

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:59 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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صرحت المؤلفة ومصممة الأزياء إنجي علاء والتي تقوم بتصميم أزياء مسلسل النهاية بتسريب صورة للفنان محمد لطفي بشكل وأزياء الشخصية التي يقوم بها في المسلسل المقرر عرضه شهر رمضان القادم وقالت إنها تفضل أن تظهر الشخصية للجمهور للمرة الأولى في سياقها الدرامي ولكنها سعيدة بردود الأفعال عن ستايل الشخصية.
وكانت إنجي قد صرحت بأنها انتهت من تصميم أزياء المسلسل وأنها في مرحلة التنفيذ.
الجدير بالذكر ان آخر أعمال إنجي في مجال تصميم الأزياء كان مسلسل كفر دلهاب وفي مجال السيناريو كان مسلسل بلا دليل.
النهاية بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.
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