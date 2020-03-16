رامي صبري أغنية "زي ما أنتي" كانت لي قبل أن تعرض لـ"عمرو دياب"





نُشر في الأيام الأخيرة فيديو مُسرب لرامي صبري وهو يُغني أغنية "زي ما أنتي" من ألبوم عمرو دياب الآخير عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وأثار هذا الفيديو جدل كبير على السوشيال ميديا، وبدء الجميع يتسأل هل هذه كانت أغنية رامي صبري أم عمرو دياب .





وفي لقاء خاص قال رامي صبري:" الأغنية دي كانت بتاعتي، وهتكلم في الموضوع ده بإختصار علشان مبحبش أتكلم في حاجة كانت بتاعتي ونزلت لحد تاني، الأغنية دي كانت بتاعتي مع "حياتي مش تمام" هي وأغنيتين فقولتله سيبهوملي، لما بتكون الأغنية مش لحني، أنا بخد وقت فيها علشان أشوفها هي لايقة عليا ولا لا، هل هي شبه شخصيتي وشبه صوتي ولا لا".



وأضاف حديثه قائلاً:"ده بياخد معايا وقت على فكرة بياخد من شهر لشهرين".



يذكر أن أغنية "زي ما أنتي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتقول كلمات الأغنية:"انتى لسه زي ما انتي قمر في عيني..احلى عُمر ده اللى كان بينك وبيني..واما تيجي في الكلام سيرتك بقول..دي حبيبتي الغالية دي بنت الأصول..مستحيل اقبل في حقك أي كلمة..انتي اعلى منهم فوق انتي نجمة..واللى بيسأل عليكي بقول دي نعمة..مستحيل اوصف جمالك مهما أقول..زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي..الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية".