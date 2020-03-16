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ريكو يشارك في العرض المسرحي "أنا وأمي" بالاسكندرية (التفاصيل الكاملة)

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:24 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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يشارك المطرب الشعبي ريكو، فرقة "ون هاند"، في العرض المسرحي "أنا وامي"،  وذلك السبت 22 مارس الجاري، على خشبة مسرح "إسماعيل ياسين"، التابع لهيئة قصور الثقافة، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجماهير، وعشاق المسرح.


ومسرحية "أنا وامي"، من تأليف محمود محمد وإخراج عز خالد، يشارك فيه مع مجموعة من المواهب الشابة، ومن ناحية أخرى مازال ريكو يقوم بتصوير مشاهده في مسلسل "ولاد امبابة" مع عدد كبير من النجوم.

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