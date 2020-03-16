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11 مباراة متبقية للملكي في الليجا .. فهل يستطيع خطف اللقب من البرسا؟

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:27 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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انتهت مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بخسارة ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وذلك في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لهذا الموسم، لتتوقف فعاليات بطولة الليجا بعد تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد عبر دول العالم.

 خطف برشلونة صدارة الليجا من غريمه التقليدي ريال مدريد برصيد 58 نقطة من 27 مباراة فاز في 18 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 5 مباريات واحدة. جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقاط، حيث خاض 27 مباراة، فاز في 16 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر في 3 مباريات. 

واحتل أشبيلية المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 27 مباراة في الليجا، فاز في 13 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 6 مباريات. 

بينما جاء خيتافي في المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 27 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، فاز في 13 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 7 مباريات. ويستعرض الفجر الرياضي مباريات ريال مدريد المتبقية في الليجا :

- 13 مارس 2020 : ريال مدريد وإيبار
- 21 مارس 2020: ريال مدريد وفالنسيا
- 5 أبريل 2020 : ريال سوسيداد وريال مدريد
- 12 أبريل 2020: ريال مدريد وريال مايوركا
- 22 أبريل 2020 : إسبانيول وريال مدريد
- 26 أبريل 2020 : ريال مدريد وخيتافي
- 3 مايو 2020: أتلتيك بلباو وريال مدريد
- 10 مايو 2020 : ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس
- 13 مايو 2020 : غرناطة وريال مدريد
- 17 مايو 2020 : ريال مدريد وفياريال
- 24 مايو 2020 : ليجانيس وريال مدريد
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