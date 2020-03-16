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بنى سويف يقرر تعليق النشاط الرياضى والاجتماعى

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:28 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قرر مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برئاسة المحاسب على سليم تعليق النشاط الرياضى بالنادى وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأصدر مسوؤلى النادى بيانا جاء مضمونه كالاتى : تماشياً مع سياسه الدوله وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائيه التي تضمن الحفاظ على سلامة وصحه جميع أعضاء نادي بني سويف الرياضي وأسرهم وكذلك جميع اللاعبين والعاملين بالأجهزة الرياضية داخل النادي وبناءً عليه قرر مجلس إدارة النادي غلق أبواب النادي وعدم السماح لغير العاملين بالدخول و تعليق جميع الأنشطة الرياضية والشبابية والاجتماعية لجميع الأعمار السنيه بالنادي.

كما شمل البيان التأكيد على تشكيل غرفة عمليات داخل النادي تحت إشراف المدير التنفيذي للنادي للقيام بحملات التطهير والتعقيم والصيانة اللازمة لمنشآت النادي الرياضية والاجتماعية والمرافق خلال تلك الفترة .

ويحتل بنى سويف المركز الاول برصيد 35 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .
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